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    Число жертв ливневых дождей в Японии достигло почти 199 человек

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 199 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление властей.

    Ранее сообщалось о 179 погибших.

    Мощные ливневые дожди обрушились на эту страну в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года.

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