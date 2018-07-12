Число жертв ливневых дождей в Японии достигло почти 199 человек

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 199 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление властей.

Ранее сообщалось о 179 погибших.

Мощные ливневые дожди обрушились на эту страну в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года.