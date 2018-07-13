Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 204 человек

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек. Об этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, более 60 человек также числятся пропавшими или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны страны продолжают поисковые и спасательные операции.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тыс. мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.