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В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 91

В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 91 Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 84.
Другие страны
30 мая 2022 г. 21:51
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 91

Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 91.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал G1.

"Число жертв сильных дождей и оползней выросло до 91... 26 человек считаются пропавшими без вести", - отмечает СМИ.

По данным властей, 5 тыс человек остались без крова.

Напомним, что ранее сообщалось о 84 погибших.

06:21

Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 84.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo, ссылаясь на губернатора региона Паулу Камару.

Ранее сообщалось о 56 погибших. Власти продолжают поиски еще 56 человек, которые числятся пропавшими без вести. Ранее также сообщалось, что 25 местных жителей получили травмы и более 4 тыс. остались без крова. По данным Национальной службы гражданской обороны, еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в соседнем с Пернамбуку штате Алагоас.

Для координации усилий федерального правительства в регион прибыли главы ряда министерств. Как ожидается, в понедельник регион должен посетить президент страны Жаир Болсонару.

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