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Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106

Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106 Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 106.
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1 июня 2022 г. 04:13
Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106

Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 106.

Как передает Report, об этом заявила G1 со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 100 погибших. Пропавшими без вести остаются 10 человек, в их поисках заняты около 300 спасателей. Ранее также сообщалось, что 25 местных жителей получили травмы и почти 6,2 тыс. остались без крова. По данным Национальной службы гражданской обороны, еще трое погибли при аналогичных обстоятельствах в соседнем с Пернамбуку штате Алагоас.

Для координации усилий федерального правительства в субботу в регион прибыли главы ряда министерств, в понедельник утром Пернамбуку посетил президент страны Жаир Болсонару.

Ливни не прекращаются в городе Ресифи (штат Пернамбуку) и его окрестностях уже несколько дней. По данным метеослужбы, только за ночь и утро субботы в отдельных районах столицы штата выпало до 70% месячной нормы осадков, что привело к паводку и оползням. В столице и еще 23 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada yağış və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 106 nəfərə çatıb

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