Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127.

Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило ведомство гражданской обороны.

Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.

Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.

Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тыс местных жителей.

Напомним, что ранее сообщалось о 120 погибших.