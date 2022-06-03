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Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127 Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127.
Другие страны
3 июня 2022 г. 06:12
Число жертв ливней и оползней в Бразилии достигло 127

Число жертв ливней в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 127.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ведомство гражданской обороны.

Согласно заявлению, новые тела были обнаружены в окрестностях города Ресифе – административного центра штата.

Пропавшей без вести остается одна женщина, предположительно, погибшая в результате оползня в муниципалитете Камаржиби. Поиски ее тела с помощью служебных собак продолжаются.

Покинуть свои дома в результате стихии были вынуждены более 9,3 тыс местных жителей.

Напомним, что ранее сообщалось о 120 погибших.

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