Число жертв лихорадки Ласса в Нигерии возросло до 178

За последнюю неделю в Нигерии зафиксировано шесть летальных случаев из-за лихорадки Ласса, таким образом число жертв возросло до 178.

За последнюю неделю в Нигерии зафиксировано шесть летальных случаев из-за лихорадки Ласса, таким образом число жертв возросло до 178.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает нигерийский центр контроля за болезнями (NCDC).

С января в африканской стране выявлено 989 случаев заражения опасным заболеванием.

Лихорадка Ласса распространилась на 107 района в 26 штатах Нигерии.

Ранее в правительстве Нигерии сообщили, что определили три типа медикаментов для лечения лихорадки Ласса.

В 2021 году в Нигерии было выявлено 674 случая заболевания опасной болезнью, 102 из которых завершились летальным исходом.

Впервые лихорадка Ласса была обнаружена в Нигерии в 1969 году в штате Борно на северо-востоке страны.

Она передается через контакты с фекалиями крыс и мышей. Это опасное заболевание имеет способность передаваться от человека человеку и может приводить к летальным исходам.

Власти страны призвали население соблюдать меры предосторожности, следовать нормам гигиены и избегать контактов с грызунами.