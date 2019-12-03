Число жертв лихорадки Эбола в ДРК превысило 2,2 тысячи человек

Число погибших в результате вспышки смертельного вируса лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК), начавшейся летом прошло года, превысило 2,2 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ДРК.

Согласно материалам организации, общее число заразившихся, по состоянию на 1 января 2019 года, достигло 3313 случаев - 3195 подтверждённых и 118 возможных.

"В том числе было зарегистрировано 2204 смертельных случая с момента начала эпидемии в августе 2018 года, коэффициент смертности составляет 67%", - говорится в Twitter отделения ВОЗ в ДРК.

Также специалисты отметили, что в трех конголезских провинциях вирус лихорадки сохраняется с самого начала эпидемии. Медики заверили, что с августа 2018 года вакцину получили более 255,5 тысячи человек.