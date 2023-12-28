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Число жертв лихорадки денге в Бангладеш превысило 1 700

Число жертв лихорадки денге в Бангладеш превысило 1 700 Число смертельных исходов в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш в текущем году достигло 1 701.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 22:05
Число жертв лихорадки денге в Бангладеш превысило 1 700

Число смертельных исходов в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш в текущем году достигло 1 701.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения страны.

За последние сутки в результате болезни погибли два человека, более 100 человек госпитализированы, тогда как общее число пациентов с денге составляет почти 870 человек.

Общее число инфицированных в этом году превысило 320 тыс. Темпы распространения заболевания ожидаемо снизились с приближением зимы, когда активность комаров, переносящих вирус, снижается. Пик заболеваемости пришелся на сентябрь, когда было выявлено почти 80 тыс. случаев, тогда как за весь декабрь на сегодняшний день зафиксировано 9 тыс. заболевших.

В завершающемся году показатели смертности и заболеваемости лихорадкой денге обновили исторические максимумы. Предшествующий максимальный показатель смертности от денге был зафиксирован в Бангладеш в прошлом году, когда погиб 281 человек, что в несколько раз меньше, чем в нынешнем году. Ранее рекордный уровень заболеваемости составлял 101 тыс. подтвержденных случаев и был зафиксирован в 2019 году, это в три раза меньше, чем в текущем году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений.

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