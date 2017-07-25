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    Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек

    С начала года зарегистрировано более 68 тысяч случаев заболевания© Ria.ru

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в  представительстве Красного Креста в стране.

    Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано более 68 тысяч случаев заболевания, 205 из которых привели к летальному исходу.

    Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

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