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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в представительстве Красного Креста в стране.

Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано более 68 тысяч случаев заболевания, 205 из которых привели к летальному исходу.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.