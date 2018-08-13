Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 95 человек

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в лесных пожарах в восточных пригородах столицы Греции достигло 95 человек, 30 пострадавших находятся в больницах.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве здравоохранения Греции.

Из 95 погибших 12 человек умерли в реанимационных отделениях больниц Аттики.

По данным министерства здравоохранения, в настоящий момент в лечебных заведениях столицы и области остаются на лечении 30 человек, получивших ожоги. Семеро из них находятся в реанимации.

В Греции в июле стояла жаркая погода, столбик термометра поднимался до уровня 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров: в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших.