Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 91.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье официальный представитель Пожарной охраны Греции Ставрула Маллири.

"Число погибших в катастрофических пожарах в восточной части столичной области Аттика достигло 91, - сказала Маллири. - 59 тел на настоящий момент опознаны. Пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются".