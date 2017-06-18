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    Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62 - ОБНОВЛЕНО - 2

    Пострадали 59 человек

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

    Ранее сообщалось о 57 погибших и 59 пострадавших.

    Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов.

    ***12:09

    Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 43.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

    Пострадали 59 человек.

    Ранее сообщалось о 24 погибших.

    В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

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