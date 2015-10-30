Число жертв лесных пожаров в Индонезии возросло до 24 человек

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров, которые уже два месяца не прекращаются в ряде регионов Индонезии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Леса горят на островах Суматра и Калимантан, а также на самом густонаселенном острове республики - Ява.

Власти страны были вынуждены обратиться за помощью к другим государствам.