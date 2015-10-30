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    Число жертв лесных пожаров в Индонезии возросло до 24 человек

    Леса горят на островах Суматра и Калимантан, а также на самом густонаселенном острове республики - Ява

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров, которые уже два месяца не прекращаются в ряде регионов Индонезии.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

    Леса горят на островах Суматра и Калимантан, а также на самом густонаселенном острове республики - Ява.

    Власти страны были вынуждены обратиться за помощью к другим государствам. 

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