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    Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 93

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Греции в результате многочисленных лесных пожаров, которые уже уничтожили десятки домов, погибли 93 человека. Последней жертвой стала 78-летняя женщина, которая скончалась от ожогов в больнице 9 августа.

    Как передает Report, об этом сообщает пожарная служба страны.

    "Число жертв пожаров в Восточной Аттике на данный момент составляет 93 человека. По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, идентифицированы 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", — говорится в сообщении пожарных.

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