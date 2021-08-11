Число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире увеличилось до 65.

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире увеличилось до 65.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду телеканал Al Jazeera.

По сведениям канала, жертвами стихии стали 37 гражданских лиц, а также 28 военнослужащих армии Алжира, занимавшихся тушением огня и проведением поисково-спасательных операций. Накануне сообщалось о 25 погибших военнослужащих.

Как информировала во вторник Национальная служба телевещания Алжира, лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны. По мнению региональных властей, причиной появления очагов возгорания стала жара, однако не исключается, что часть пожаров может иметь искусственное происхождение. Помощь в тушении огня оказывают алжирские военные.