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Число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65

Число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65 Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире увеличилось до 65.
Другие страны
11 августа 2021 г. 16:00
Число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире увеличилось до 65.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду телеканал Al Jazeera.

По сведениям канала, жертвами стихии стали 37 гражданских лиц, а также 28 военнослужащих армии Алжира, занимавшихся тушением огня и проведением поисково-спасательных операций. Накануне сообщалось о 25 погибших военнослужащих.

Как информировала во вторник Национальная служба телевещания Алжира, лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны. По мнению региональных властей, причиной появления очагов возгорания стала жара, однако не исключается, что часть пожаров может иметь искусственное происхождение. Помощь в тушении огня оказывают алжирские военные.

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