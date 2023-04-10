Число жертв лавины в Альпах возросло до шести

По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода лавины в Альпах.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода лавины в Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник французский телеканал BFM.

По информации телеканала, тело 39-летней горнолыжницы было найдено спасателями в воскресенье вечером, еще один погибший обнаружен в понедельник утром.

По данным префектуры департамента Верхняя Савойя, лавина сошла в воскресенье на леднике Армансетт в Альпах. При этом, как сообщил Франсуа Барбье, мэр коммуны Контамин-Монжуа, погодные условия в этом районе были благоприятными в выходные дни, национальная метеорологическая служба "Метео франс" не прогнозировала схода лавин.

В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.