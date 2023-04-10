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Число жертв лавины в Альпах возросло до шести

Число жертв лавины в Альпах возросло до шести По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода лавины в Альпах.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 13:51
Число жертв лавины в Альпах возросло до шести

По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода лавины в Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник французский телеканал BFM.

По информации телеканала, тело 39-летней горнолыжницы было найдено спасателями в воскресенье вечером, еще один погибший обнаружен в понедельник утром.

По данным префектуры департамента Верхняя Савойя, лавина сошла в воскресенье на леднике Армансетт в Альпах. При этом, как сообщил Франсуа Барбье, мэр коммуны Контамин-Монжуа, погодные условия в этом районе были благоприятными в выходные дни, национальная метеорологическая служба "Метео франс" не прогнозировала схода лавин.

В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.

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Версия на английском языке At least 6 killed in avalanche in French Alps
Версия на азербайджанском языке Alp dağlarında qar uçqunu nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb

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