Число жертв крушения вертолета в Японии достигло девяти человек

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли тела шести человек из-под обломков вертолета, потерпевшего крушение в японской префектуре Нагано.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС, со ссылкой на местная полиция.

Тела еще трех находившихся на борту были обнаружены накануне.

Многоцелевой вертолет японской префектуральной службы спасения Bell 412 потерпел крушение в минувшее воскресенье. Отмечалось, что работники отрабатывали действия по спасению людей, когда связь с машиной прервалась.

В момент инцидента в регионе стояла солнечная и безветренная погода.