Число жертв крушения судна "Звезда Востока" в КНР превысило 400

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Число жертв крушения круизного судна "Звезда Востока" на реке Янцзы в Китае увеличилось до 406 человек, сообщает телеканал CCTV. Ранее сообщалось о 396 погибших. Спасены 14 человек, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отмечает телеканал, по состоянию на вечер субботы без вести пропавшими числятся 36 человек.

Трагедия произошла в провинции Хубэй в понедельник, 1 июня. Судно направлялось из Нанкина в Чунцин на юго-западе Китая. На борту, по последним данным, находились 456 человек, включая 405 пассажиров, 46 членов экипажа и пять сотрудников турагентств. Выжившие пассажиры сообщили, что судно ушло на дно за 30-60 секунд. Большинство людей не успели воспользоваться спасательными средствами.

В субботу спасатели расширили зону поиска жертв крушения до 1,3 тысячи километров. С понедельника в поисково-спасательной операции принимают участие более 3,4 тысячи солдат и 1,7 тысячи полицейских.