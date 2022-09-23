Число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Сирии достигло 77

Число погибших в результате крушения в Средиземном море у сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 77.

Число погибших в результате крушения в Средиземном море у сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 77.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство SANA.

По словам министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша, операция по поиску пассажиров судна, которые все еще числятся пропавшими без вести, продолжается. Министр также уточнил, что сирийские профильные службы в настоящий момент занимаются идентификацией погибших с целью последующей транспортировки тел к сирийско-ливанской границе и передачи их сотрудникам Ливанского общества Красного Креста.

Ранее сирийские СМИ приводили данные о 73 погибших.

Затонувшее судно с мигрантами из числа сирийцев, ливанцев и палестинцев вышло несколько дней назад из Ливана и направлялось к берегам Греции, на его борту могли находиться 150 беженцев.