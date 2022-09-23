Число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Сирии достигло 77

Число погибших в результате крушения в Средиземном море у сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 77.
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По словам министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша, операция по поиску пассажиров судна, которые все еще числятся пропавшими без вести, продолжается. Министр также уточнил, что сирийские профильные службы в настоящий момент занимаются идентификацией погибших с целью последующей транспортировки тел к сирийско-ливанской границе и передачи их сотрудникам Ливанского общества Красного Креста.
Ранее сирийские СМИ приводили данные о 73 погибших.
Затонувшее судно с мигрантами из числа сирийцев, ливанцев и палестинцев вышло несколько дней назад из Ливана и направлялось к берегам Греции, на его борту могли находиться 150 беженцев.