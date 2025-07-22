Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке возросло до 27

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек.

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.

"Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница", - сказал он.

Для идентификации некоторых погибших требуется проведение ДНК-теста. В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлены более 170 человек. "Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов остается крайне тяжелым", - отметил Рахман.

Отметим, что самолет ВВС упал на территории кампуса, где расположены школа и колледж.Самолет упал у входа в двухэтажный учебный корпус. На тот момент занятия были завершены, но в помещениях оставалось много людей. Сразу после падения самолет загорелся, огонь перекинулся на здание. По сообщениям СМИ, крушение потерпел китайский многоцелевой истребитель Chengdu J-7 в экспортной модификации F-7.