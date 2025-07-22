О нас

Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке возросло до 27

Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке возросло до 27 Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек.
Другие страны
22 июля 2025 г. 08:38
Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке возросло до 27

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.

"Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница", - сказал он.

Для идентификации некоторых погибших требуется проведение ДНК-теста. В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлены более 170 человек. "Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов остается крайне тяжелым", - отметил Рахман.

Отметим, что самолет ВВС упал на территории кампуса, где расположены школа и колледж.Самолет упал у входа в двухэтажный учебный корпус. На тот момент занятия были завершены, но в помещениях оставалось много людей. Сразу после падения самолет загорелся, огонь перекинулся на здание. По сообщениям СМИ, крушение потерпел китайский многоцелевой истребитель Chengdu J-7 в экспортной модификации F-7.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке At least 27 dead, mostly children, in Bangladesh air force jet crash
Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə təyyarə qəzasında 25-i uşaq olmaqla 27 nəfər ölüb

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi