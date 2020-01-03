Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта.

Ране сообщалось, что на борту находились 15 человек.

23:44***02.01.2020

Военный транспортный самолет потерпел крушение после взлета с военной авиабазы в Судане, передает Report со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, жертвами крушения самолета стали 15 человек.

По уточнению Reuters, крушение самолета произошло на базе в Западном Дарфуре, где в последнее время были зафиксированы смертельные столкновения между этническими группами.

В настоящее время причины падения самолета неизвестны.