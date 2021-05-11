Число жертв крушения пожарного вертолета в Китае возросло до четырех

Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех.

Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в заявлении правительства провинции.

Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10:20 (06:20 бакинское время) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.

На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.