Число жертв крушения пожарного вертолета в Китае возросло до четырех

Число погибших в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая достигло четырех.
Вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай в понедельник в 10:20 (06:20 бакинское время) при выполнении маневра по забору воды. В результате поисково-спасательной операции через несколько часов удалось обнаружить двух членов экипажа, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Другие два человека были признаны пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжилась и ночью, спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, однако уже без признаков жизни.
На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.