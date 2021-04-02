Число жертв крушения поезда в Тайване возросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

Сорок человек, по предварительным данным, погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване

Сорок человек, по предварительным данным, погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших.

ЧП произошло около 09:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый - сильно деформированы.

"По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован", - говорится в сообщении агентства.

По данным СМИ, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, что и привело к аварии.

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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня, число жертв может увеличиться.

ЧП произошло около 9:00 по местному времени (4:00 по бакинскому времени) в туннеле на отрезке в уезде Хуаялянь. Авария произошла внутри туннеля "Дацин".

В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По данным агентства Reuters, жертвами аварии стали как минимум 4 человека, еще 20 пострадали.