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    Число жертв крушения парома в Бангладеш увеличилось до 65

    C затонувшего судна спаслись около 50 человек

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения парома в Бангладеш увеличилось до 65, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Сообщается, что большинство тел были найдены внутри судна после того, как корпус удалось вытащить на берег реки Падма.

    "В настоящий момент общее число погибших равно 65", - уточнили в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, на борту парома находились от 70 до 150 человек. Ранее стало известно, что с затонувшего судна спаслись около 50 человек.

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