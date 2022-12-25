О нас

Число жертв крушения корвета "Сукхотай" увеличилось до 18

Число жертв крушения корвета "Сукхотай" увеличилось до 18 По меньше мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 20:33
Число жертв крушения корвета Сукхотай увеличилось до 18

По меньше мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованной в воскресенье обновленной сводке ВМС королевства, 11 человек считаются пропавшими без вести.

Из 105 моряков, находившихся на корвете, "выжили 76, 18 погибли, личности семерых из них идентифицированы", отмечается в сводке. "Устанавливаются личности 11 (из 18) офицеров, - уточнили в ВМС. - 11 (человек) числятся пропавшими без вести". Ранее сообщалось о шести погибших.

Напомним, что построенный в США корвет "Сукхотай", который использовался ВМС Таиланда с 1987 года, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря. Авария произошла в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. Сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tailandda gəmi qəzası qurbanlarının sayı 18 nəfərə çatıb

Самое читаемое

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi