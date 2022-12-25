Число жертв крушения корвета "Сукхотай" увеличилось до 18

По меньше мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде.

По меньше мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованной в воскресенье обновленной сводке ВМС королевства, 11 человек считаются пропавшими без вести.

Из 105 моряков, находившихся на корвете, "выжили 76, 18 погибли, личности семерых из них идентифицированы", отмечается в сводке. "Устанавливаются личности 11 (из 18) офицеров, - уточнили в ВМС. - 11 (человек) числятся пропавшими без вести". Ранее сообщалось о шести погибших.

Напомним, что построенный в США корвет "Сукхотай", который использовался ВМС Таиланда с 1987 года, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря. Авария произошла в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. Сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом.