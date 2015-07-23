​Число жертв крушения корабля в Египте достигло 15-ти человек

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения 22 июля корабля на реке Нил достигло 15-ти человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространило министерство внутренних дел Египта.

В информации говорится, что на затонувшем в реке корабле погибли 15 человек, а 6 человек удалось спасти.

Как сообщают находящиеся в больнице источники, в результате крушения погибли 22 человека, ранено 5, пропали без вести 10 человек.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Хусама Абдулгафара, поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжаются.