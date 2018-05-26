Число жертв крупного ДТП в Уганде превысило 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Число жертв столкновения пассажирского автобуса с трактором и пивной автоцистерной на западе Уганды превысило 40 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в угандийском отделении Красного креста.

"Инцидент в Кирьяндонго с участием автобуса и большегрузного грузовика прошлой ночью унес более 40 жизней", - сообщается в Twitter организации.

В свою очередь представитель угандийского Красного креста Ирен Накасиита в беседе с агентством Франс Пресс уточнила, что жертвами ДТП в Кирьяндонго стали 48 человек, в том числе 16 детей.

***10:58Жертвами столкновения пассажирского автобуса с трактором и пивной автоцистерной на западе Уганды стали не менее 19 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

ДТП произошло в районе Кирьяндонго накануне ночью. В числе погибших три ребенка и 16 взрослых. Сообщается также, что несколько человек получили ранения, их число не указано.

По словам представителя местной полиции, в настоящий момент на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.