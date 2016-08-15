Число жертв крупного ДТП в Египте выросло до 22 человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ До 22 человек возросло число погибших в результате крупного ДТП, произошедшего в понедельник на трассе Эль-Мансура - Каир в Египте.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал "Аль-Масриюн".
Пострадавшими числятся еще 15 человек.
Ранее сообщалось о 17 погибших и 13 раненых.
По имеющейся на данный момент информации, маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом из-за несоблюдения скоростного режима.
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