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    Число жертв крупного ДТП в Египте выросло до 22 человек

    Маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом из-за несоблюдения скоростного режима

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ До 22 человек возросло число погибших в результате крупного ДТП, произошедшего в понедельник на трассе Эль-Мансура - Каир в Египте.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал "Аль-Масриюн". 

    Пострадавшими числятся еще 15 человек.

    Ранее сообщалось о 17 погибших и 13 раненых.

    По имеющейся на данный момент информации, маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом из-за несоблюдения скоростного режима.

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