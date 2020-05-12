​Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам

Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 27 тысячам, за сутки скончались 348 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С 1 марта мы оплакиваем 26 991 смерть, связанную с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава. Отмечается, что 17 003 человека скончались в больницах и 9 988 человек - в домах престарелых.

В больницах остаются 21 595 человек. За последние сутки в больнице поступили 670 новых пациентов.

Отметим, что днем ранее сообщалось о 26 643 умерших от последствий коронавирусной инфекции.