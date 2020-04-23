​Число жертв коронавируса во Франции приближается к 22 тысячам

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции достигло 21 856, за сутки скончались 516 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны.

"Начиная с первого марта мы оплакиваем 21 856 смертей, связанных с COVID 19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что 13 547 человек скончались в больницах и 8 309 человек – в социальных и медико-социальных учреждениях.

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 120 804. Прирост заболевших за сутки составил 1 653.