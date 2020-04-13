​Число жертв коронавируса во Франции приближается к 15 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 574 и составило 14 967 за период с начала эпидемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны.

"В госпиталях с первого марта скончались 9 588 человек. В социальных и медико-социальных (учреждениях) за тот же период от СOVID-19 умерли 5 379 человек. В общей сложности мы оплакиваем 14 967 смертей", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что общее число заразивших коронавирусом во Франции составляет 98 076. Это на 2 673 случая заболевания больше, чем в воскресенье.