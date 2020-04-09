​Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч

Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 12 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"С первого марта в больницах скончались 8044 человека. 42% скончавшихся старше 70 лет", - сказал Саломон на брифинге в четверг.

За прошедшие сутки в больницах было зарегистрировано 424 смертельных случая, уточнил он.

В домах престарелых с начала эпидемии скончались 4166 человек, отметил Саломон. Таким образом, общее число умерших во Франции составляет 12 210 человек, сообщил он.