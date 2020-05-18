​Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,2 тысячи

Во Франции за сутки от COVID-19 скончался 131 человек, общее число жертв составляет 28,2 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения в понедельник.

"С первого марта мы оплакиваем 28 239 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что 17 589 человек скончались в больницах и 10 650 человек в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

В больницах остаются 19 015 человек. За сутки были госпитализированы 375 человек. В реанимации находятся 1 998 человек. За последние сутки в реанимации поступили 38 человек. Общее число пациентов в реанимации продолжает снижаться (-89 по сравнению с воскресеньем).

С начала эпидемии были госпитализированы 98 853 человека, из них 17,5 тысячи находились в реанимации. Почти 62 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц.