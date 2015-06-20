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    Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 25 человек

    По данным минздрава Кореи, число заболевших не изменилось — 166 человек

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Число жертв ближневосточного коронавируса (БВРС-КоВ / MERS) в Южной Корее достигло 25 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным корейского информационного агентства Рёнхап,  в субботу от вируса скончался 63-летний мужчина по фамилии Ким. Он находился в изоляции, на лечении в одной из корейских больниц.

    Вместе с тем, как сообщило ранее министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, за предыдущие сутки не было выявило ни одного нового случая заболевания. По данным министерства, число заболевших не изменилось — 166 человек.

    Вакцины против этого вируса не существует. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 июня, зафиксирован 1321 случай заражения вирусом БВРС-КоВ / MERS, скончались более 450 человек.

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