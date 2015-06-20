Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 25 человек

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Число жертв ближневосточного коронавируса (БВРС-КоВ / MERS) в Южной Корее достигло 25 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным корейского информационного агентства Рёнхап, в субботу от вируса скончался 63-летний мужчина по фамилии Ким. Он находился в изоляции, на лечении в одной из корейских больниц.

Вместе с тем, как сообщило ранее министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, за предыдущие сутки не было выявило ни одного нового случая заболевания. По данным министерства, число заболевших не изменилось — 166 человек.

Вакцины против этого вируса не существует. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 июня, зафиксирован 1321 случай заражения вирусом БВРС-КоВ / MERS, скончались более 450 человек.