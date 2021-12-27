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Число жертв коронавируса в США превысило 816 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США превысило 816 тыс. человек Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся в мире сохраняют США, где выявлено 52 млн 95 тыс. 411 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 816 тыс. 535.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 06:49
Число жертв коронавируса в США превысило 816 тыс. человек

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся в мире сохраняют США, где выявлено 52 млн 95 тыс. 411 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 816 тыс. 535.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На первом месте Калифорния с более чем 5 млн 289 тыс. заражений. В Техасе зарегистрировано 4 477 000. На третьем в списке находится Флорида с выше чем 3 млн 907 тыс. инфекций.

В Калифорнии также больше всего погибших - 76 126 человек. Это число выросло до 75 322 в Техасе и 62 347 во Флориде.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который отслеживает статистику вакцины COVID-19 в Соединенных Штатах, 77,4 процента людей в возрасте 5 лет и старше получили как минимум одну дозу, а 65,6 процента населения получили вторую дозу.

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Однако во время пандемии в Китае ею заразились в общей сложности 100 386 человек, а 4 636 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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