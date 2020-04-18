Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 540 человек за сутки

Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 540 человек.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Печальные новости – у нас около 2 тысяч человек поступили в больницу. Это все еще огромное число – каждый день по 2 тысячи новых. Мы больше не на плато, но мы все еще в плохой ситуации", - сказал Куомо на пресс-конференции.

На графике, который он продемонстрировал, видно, что уже шесть дней чисто госпитализированных ежедневно держится в районе 2 тысяч человек. За прошедшие сутки были госпитализированы 1 915 пациентов.

"И самые плохие новости – число смертей – 540. Это не так много, как было ранее. Но 540 человек скончались вчера", - подчеркнул губернатор.