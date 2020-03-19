Число жертв коронавируса в Норвегии достигло семи человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Норвегии стали 7 человек, 4 из них скончались за последние 2 суток.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

"Семь человек скончались от коронавируса в Норвегии, один человек умер за последние сутки", - отметили в телекомпании. Ранее сообщалось, что в среду жертвами заболевания стали еще 3 пожилых человека.

К утру четверга в Норвегии было зарегистрировано 1 552 случая коронавирусной инфекции, число заболевших за сутки составило 127 человек, чуть больше 100 человек находятся в больницах страны. Такие данные приводит институт общественного здравоохранения королевства.Жесткие ограничительные меры действуют в Норвегии уже неделю – закрыты школы, детские сады, университеты, многие работники переведены на удаленную форму работы. По мнению норвежских экспертов, результаты этих мер можно будет увидеть уже на следующей неделе.