​Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило 5000 человек

Число умерших пациентов с новым типом коронавируса в Нидерландах превысило 5 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM) страны.

По данным медиков, за последние сутки общее число летальных исходов возросло на 69, за все время в стране скончались 5 056 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 335 и сейчас составляет 40 571. В больницы на лечение поступили почти 11 тысяч человек.

2 мая сообщалось о приросте числа случаев заражения на 445 и увеличении числа умерших за сутки на 94 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.