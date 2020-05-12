​Число жертв коронавируса в мире приближается к 279 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 89 тыс., превысив 4 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 279 тыс.

Как передает Report, об этом 11 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени мая в мире были зарегистрированы 4 006 257 инфицированных и 278 892 умерших. Число заразившихся выросло за сутки на 88 891, а умерших - на 4 531. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 731 606 и 156 603 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 23 660, а умерших - на 1 051.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился 1 702 451 человек, 101 874 скончались. По числу инфицированных (47 073) и умерших (3 151) за сутки этот регион превзошел Европу.