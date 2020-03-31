Число жертв коронавируса в мире превысило 40 тыс. человек

В мире число жертв пандемии коронавируса достигло 40 672 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии (12 428), Испании (8 269), США (3 424), Китае (3 305), Франции (3 024), Иране (2 898), Великобритании (1 801) и Нидерландах (1 039).

Отметим, что до сих пор инфекция зафиксирована в 201 стране.

Впервые коронавирус распространился в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.

На сегодняшний день в мире вирусом заразились 824 572 человека. CОVID-19 побороли 174 359 человек.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вирус COVID-19, а 11 марта объявила пандемией вспышку коронавируса.