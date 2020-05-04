Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 250 047 человек.

Как сообщает Report, наибольшее число летальных исходов от COVID-19 в мире отмечено в США (69 008), Италии (29 079), Великобритании (28 650), Испании (25 428), Франции (24 895 человек).

Число зарегистрированных случаев заражения в мире приближается к 3,6 млн.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 212 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.