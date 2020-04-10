Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

В мире количество жертв коронавируса достигло 100 090 человек.

Как сообщает Report, наибольшее число смертей от коронавируса отмечено в Италии (18 279), Испании (15 970), США (17 843) и Франции (12 210).

Число инфицированных превышает 1 638 000 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.