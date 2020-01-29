Число жертв коронавируса в Китае выросло до 132 человек - ОБНОВЛЕНО

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV достигло 5 тыс. 974 человек, а число летальных исходов возросло до 132.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду утром заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как говорится в документе, состояние 1 тыс. 239 инфицированных оценивается как тяжелое. Более 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения коронавирусом, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек.

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Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV достигло 5 тыс. 515 человек, а число летальных исходов возросло до 132.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду утром заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.