Число жертв коронавируса в Китае выросло до 132 человек - ОБНОВЛЕНО

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 5 тыс. 974 человек, а число летальных исходов возросло до 132.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду утром заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как говорится в документе, состояние 1 тыс. 239 инфицированных оценивается как тяжелое. Более 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения коронавирусом, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек.

*** 03:09

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал CGTN.

"Двадцать пять новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714.