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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 213

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 213

Число заболевших пневмонией в Китае, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9390 человек, 213 из них скончались.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Следом идут провинции Чжэцян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два с летальным исходом).

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