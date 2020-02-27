Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тысяч

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2 744, выздоровели 32 495 человек, всего зафиксировано 78 497 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственный комитет по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 497 подтвержденных случая заражения, из больниц выписаны всего 32 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 744 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрированы 409 новых случаев заражения, 26 человек скончались.