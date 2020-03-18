​Число жертв коронавируса в Китае достигло 3,2 тыс. человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 11 человек, количество заразившихся увеличилось на 13, выздоровели еще 922 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 18 марта сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,8 тыс. человек, из них выздоровели 69,6 тыс., скончались 3 237.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет ровно 4% вместо 3,98% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.