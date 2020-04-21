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Число жертв коронавируса в Израиле составило 181 человек

Число жертв коронавируса в Израиле составило 181 человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось на 229 за минувшие сутки и составило утром в понедельник 13 883 человека, восемь человек скончались за минувшие сутки, общее число умерших достигло 181.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Согласно сводке израильского министерства на 8.00 вторника, диагноз "коронавирус" подтверждён у 13 883 человек, из них 181 умер. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 142, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 113.Число выздоровевших за минувшие сутки увеличилось на 481 и достигло 4 353
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