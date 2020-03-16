​Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек

Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв достигло 2 158.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2 749", - заявил Боррелли.

"К сожалению, число скончавшихся - 349", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 2 158.

Напомним, что в воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу - 527.