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Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек

​Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек

Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв достигло 2 158. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2 749", - заявил Боррелли.

"К сожалению, число скончавшихся - 349", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 2 158.

Напомним, что в воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу - 527.

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